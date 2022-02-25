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Сегодня, 12:20

Щербакова рассказала, как на нее повиляла ситуация с Валиевой на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о ситуации вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

«На меня это вообще не влияло. Безусловно, ситуация с «командником» в определенной степени сказывалась, потому что это напрямую влияло на график подготовки: дополнительные выступления, подготовка к ним. Потом в последний момент осознание, что теперь нужно снова готовиться к личным соревнованиям, которые будут чуть позже. Получалось, как будто старт откладывается, и это влияло на график подготовки.

А в целом, то, что происходило в прессе, на меня, мои тренировки точно никак не влияло. Те же проходы через микст-зону без каких-либо эмоций, абсолютно спокойно. Наверное, я была к этому готова. Возможно, потому что это мой третий сезон во взрослых, было множество разных турниров. И здесь на протяжении всех соревнований я чувствовала, что готова к Олимпийским играм. Для меня ничто не было стрессом, удивлением, потрясением, не было ни одной ситуации, которая выбила бы меня из колеи. Я подошла к этим соревнованиям абсолютно морально готовой», — приводит слова Щербаковой Федерация фигурного катания на коньках России.

На Олимпиаде-2022 Валиева заняла первое место в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля 15-летняя фигуристка заняла четвертое место в личном турнире одиночниц. Золотую медаль завоевала Щербакова, серебро у Александры Трусовой.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/valieva-1775002542.html
Олимпиада
Анна Щербакова
Камила Валиева
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