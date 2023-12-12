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Сегодня, 15:32

Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме

Виктория Кравченко
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как ей удается сохранить спортивную форму.

«Регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. Мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс, держать себя в форме, но без жестких ограничений и изнуряющих диет», — цитирует Щербакову Mail.ru.

Ранее Анны победила в юниорском Кубке Первого канала.

Щербакова и фигуристка Елизавета Туктамышева выступят 17 декабря в Москве.

Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021), победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Также на ее счету два серебра чемпионата Европы (2020, 2022) и три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).
Источник: https://sportmail.ru/figure-skating/
Анна Щербакова
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