Щербакова рассказала, что научилась держать себя в форме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как ей удается сохранить спортивную форму.

«Регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. Мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс, держать себя в форме, но без жестких ограничений и изнуряющих диет», — цитирует Щербакову Mail.ru.

Ранее Анны победила в юниорском Кубке Первого канала.

Щербакова и фигуристка Елизавета Туктамышева выступят 17 декабря в Москве.