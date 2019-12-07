Щербакова рада появлению премии ISU Skating Awards

Российская фигуристка Анна Щербакова, занимающая третье место после короткой программы в Финале серии «Гран-при», отметила что пока не представляет, как будет проходить церемония ISU Skating Awards.

— Эта церемония будет проводиться впервые, поэтому пока не знаю, как она будет проходить, — сказала Щербакова. — Но появление такой премии и тот факт, что мы с девочками номинированы на нее — это здорово. (Екатерина Беспалова)