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Щербакова прыгнула четверной флип в произвольной программе на «Гран-при Франции»

16:52
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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции».

Она упала при заходе на четверной лутц, а затем прыгнула четверной флип, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

За прокат россиянка набрала 151, 75 балла. По сумме выступлений Щербакова набрала 229,69 балла и заняла первое итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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