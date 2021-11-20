Щербакова прыгнула четверной флип в произвольной программе на «Гран-при Франции»
16:52
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при Франции».
Она упала при заходе на четверной лутц, а затем прыгнула четверной флип, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.
За прокат россиянка набрала 151, 75 балла. По сумме выступлений Щербакова набрала 229,69 балла и заняла первое итоговое место.
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