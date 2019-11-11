Щербакова привезла в Москву огромного игрушечного медведя

Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова в своем Instagram рассказала, что привезла в Москву огромного игрушечного медведя, подаренного ей на этапе «Гран-при» в Китае. 15-летняя россиянка заняла 1-е место и вышла в финал соревнований.

— Вот и закончился мой второй взрослый этап Гран-при в Китае. У меня золото, а значит, увидимся в Турине! Огромное спасибо за это хочу сказать всей нашей большой команде, которая делает все возможное для достижения результатов.

И, конечно, я очень хочу поблагодарить своих замечательных болельщиков!Спасибо за те невероятные эмоции, которые вы подарили мне на этих соревнованиях! Мне безумно приятно чувствовать вашу поддержку, гостеприимство и веру в меня!

P. S. Медведь успешно доставлен домой, мы справились, — написала Щербакова.

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