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Сегодня, 16:00

Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

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Российская фигуристка Анна Щербакова.
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присоединилась к сбору группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе в Новогорске, сообщил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

16 июня стало известно, что 19-летняя фигуристка включена в резервный состав сборной России на следующий сезон.

Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?

Щербакова — чемпионка мира-2021, также на ее счету победа в командном мировом первенстве (2021) и два серебра чемпионатов Европы (2020, 2022).

Источник: ТАСС
Анна Щербакова
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