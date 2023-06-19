Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присоединилась к сбору группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе в Новогорске, сообщил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

16 июня стало известно, что 19-летняя фигуристка включена в резервный состав сборной России на следующий сезон.

Щербакова — чемпионка мира-2021, также на ее счету победа в командном мировом первенстве (2021) и два серебра чемпионатов Европы (2020, 2022).