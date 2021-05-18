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Щербакова поздравила Загитову с днем рождения

09:12
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова в сторис в Instagram поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, фигуристке исполнилось 19 лет.

Щербакова опубликовала в соцсети яркое фото с Загитовой, написав на ней поздравления.

19-летняя Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. За это время девушка поступила в университет и работала ведущей в ледовых шоу. В соревнованиях Загитова пока не принимает участия.

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