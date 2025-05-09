Щербакова поучаствовала в церемонии приветствия президента Китая в Москве

Фигуристка Анна Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия президента Китая Си Цзиньпина в Россию.

Церемония прошла 7 мая в Кремле.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», — написала спортсменка в социальной сети.

Щербакова является чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира 2021 года. С 2022 года россиянка не участвует в соревнованиях.

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсенка примет участие в японском шоу Fantasy on Ice 2025, которое пройдет в Токио 31 мая — 1 июня.