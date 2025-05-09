Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

9 мая, 17:17

Щербакова поучаствовала в церемонии приветствия президента Китая в Москве

Сергей Ярошенко
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Анна Щербакова стала гостем церемонии приветствия в честь прибытия президента Китая Си Цзиньпина в Россию.

Церемония прошла 7 мая в Кремле.

«Для меня большая честь принять участие в церемонии приветствия визита председателя Китайской Народной Республики в Россию», — написала спортсменка в социальной сети.

Щербакова является чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира 2021 года. С 2022 года россиянка не участвует в соревнованиях.

Алина Загитова и&nbsp;Анна Щербакова.Загитова и Щербакова выступят на шоу в Японии. Наших фигуристов не было там с 2019 года

Ранее стало известно, что 21-летняя спортсенка примет участие в японском шоу Fantasy on Ice 2025, которое пройдет в Токио 31 мая — 1 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анна Щербакова
Фигурное катание
Читайте также
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Валиева посетила парад Победы на Красной площади

Загитова: «Горжусь, что мы смогли передать всю боль и радость ВОВ в шоу «Хранители времени»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости