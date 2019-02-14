Щербакова получила повреждение на тренировке в Сараево

Россиянка Анна Щербакова получила сильный ушиб на тренировке перед произвольной программой на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (спортсмены 14-18 лет), информирует "РИА Новости". Напомним, что фигуристка лидирует после короткой программы. Ее результат - 72,57 очка

В начале тренировки Щербакова уверенно исполнила ряд тройных прыжков и каскадов. Но затем, намереваясь исполнить тройной лутц, она уже на самом заходе заметила другую фигуристку и, избегая столкновения, упала и ударилась о борт.

В дальнейшем у нее возникли проблемы с отработкой прыжков. Она не стала отрабатывать четверной лутц, тройной лутц и сальхов в три оборота у нее вовсе не получились.Во время проката под музыку Щербакова сделала чистый тройной лутц, каскад тройной лутц - тройной тулуп и довольно тяжело выполнила каскад тройной флип - ойлер - тройной сальхов.

Напомним, что Щербакова - чемпионка России-2019.

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