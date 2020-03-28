Щербакова показала, как отмечает свое 16-летие

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в своем официальном Instagram поделилась фотографиями со своего 16-летия.

— Доброе семейное утро! Ждем гостей! Скоро выложу их фото, — написала Щербакова. — Первый гость, Шайни. Я предупреждала , что очень люблю фотографировать своих питомцев. Следующий гость. Моя любимая Боничка!

Щербакова также является серебряным призером Финала Гран-при и чемпионата Европы. Фигуристка также должна была также принять участие в чемпионате мира (с 18 по 21 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.