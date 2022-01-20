Щербакова поблагодарила Тутберидзе и Глейхенгауза за постановку нового показательного номера

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в Instagram, в котором поблагодарила всех причастных к постановке ее нового показательного номера.

Номер поставлен под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена.

«Мой новый показательный номер. Большое спасибо Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе за идею и постановку. И отдельное спасибо Ольге Рябенко за реализацию этой идеи», — написала Щербакова.

На прошедшем чемпионате Европы Щербакова заняла второе итоговое место, набрав 237,42 балла.