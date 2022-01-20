Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

20 января, 23:57

Щербакова поблагодарила Тутберидзе и Глейхенгауза за постановку нового показательного номера

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в Instagram, в котором поблагодарила всех причастных к постановке ее нового показательного номера.

Номер поставлен под композицию Ave Maria в исполнении певца Димаша Кудайбергена.

«Мой новый показательный номер. Большое спасибо Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе за идею и постановку. И отдельное спасибо Ольге Рябенко за реализацию этой идеи», — написала Щербакова.

На прошедшем чемпионате Европы Щербакова заняла второе итоговое место, набрав 237,42 балла.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индийская фигуристка попросилась к Этери Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости