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Щербакова поблагодарила тренеров за поддержку и веру в нее

13:03
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Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на Skate America поблагодарила тренеров. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.

— Мой дебют на взрослом «Гран-при». Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, вы самые лучшие. Спасибо за поддержку и веру в меня! И, конечно, спасибо Лас-Вегасу за незабываемый прием, — написала Щербакова в своем Instagram.

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