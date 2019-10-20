Щербакова поблагодарила тренеров за поддержку и веру в нее

Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на Skate America поблагодарила тренеров. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.

— Мой дебют на взрослом «Гран-при». Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, вы самые лучшие. Спасибо за поддержку и веру в меня! И, конечно, спасибо Лас-Вегасу за незабываемый прием, — написала Щербакова в своем Instagram.