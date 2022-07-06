Щербакова поблагодарила Авербуха за постановку нового показательного номера

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила хореографа Илью Авербуха за постановку нового показательного номера.

«Спасибо Илье Авербуху за новый показательный номер», — написала Щербакова в соцсетях.

Ранее Авербух сообщил, что новый показательный номер будет поставлен на стихи Булата Окуджавы.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).