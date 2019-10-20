Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

Американка Брейди Теннел заняла второе место. Она лидировала после короткой программы, но в итоге уступила Щербаковой, набрав 216,14 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева на третьей позиции (205,97). Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,16

2. Брейди Теннел (США) — 141,04

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 138,69

4. Каори Сакамото (Япония) — 129,22

5. Лим Юн Су (Корея) — 120,54

6. Вакаба Хигути (Япония) — 109,56

12. Станислава Константинова (Россия) — 95,12

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 227,76

2. Брейди Теннел (США) — 216,14

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97

4. Каори Сакамото (Япония) — 202,47

5. Лим Юн Су (Корея) — 184,50

6. Вакаба Хигути (Япония) — 181,32

11. Станислава Константинова (Россия) — 143,39