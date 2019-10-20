Щербакова победила на Skate America, Туктамышева — третья
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.
Американка Брейди Теннел заняла второе место. Она лидировала после короткой программы, но в итоге уступила Щербаковой, набрав 216,14 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева на третьей позиции (205,97). Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 160,16
2. Брейди Теннел (США) — 141,04
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 138,69
4. Каори Сакамото (Япония) — 129,22
5. Лим Юн Су (Корея) — 120,54
6. Вакаба Хигути (Япония) — 109,56
12. Станислава Константинова (Россия) — 95,12
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 227,76
2. Брейди Теннел (США) — 216,14
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97
4. Каори Сакамото (Япония) — 202,47
5. Лим Юн Су (Корея) — 184,50
6. Вакаба Хигути (Япония) — 181,32
11. Станислава Константинова (Россия) — 143,39