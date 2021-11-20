Щербакова победила на этапе «Гран-при» во Франции, Косторная — вторая
Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции.
В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и упала при заходе на четверной лутц. Она получила за прокат 151,75 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка — Алена Косторная, которая упала с тройного акселя. За короткую и произвольную она набрала 221,85 балла.
Замкнула тройку Вакаба Хигучи из Японии (204, 91). Она успешно приземлила тройной аксель и получила за произвольную программу 141,04 балла.
Ксения Синицына набрала 198,76 балла за оба выступления и заняла четвертое итоговое место.
Фигурное катание
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 151,75
2. Алена Косторная (Россия) — 145,41
3. Вакаба Хигути (Япония) — 141,04
4. Мэрайя Белл (США) — 129,98
5. Карен Чен (США) — 129,33
6. Ксения Синицына (Россия) — 128,87
7. Юхана Йокои (Япония) — 124,61
8. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,31
9. Пак Юн Чун (Корея) — 119,11
10. Ли Хэ Ин (Корея) — 108,14
11. Леа Серна (Франция) — 107,58
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69
2. Алена Косторная (Россия) — 221,85
3. Вакаба Хигути (Япония) — 204,91
4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76
5. Карен Чен (США) — 194,00
6. Мэрайя Белл (США) — 190,79
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 186,65
8. Пак Юн Чун (Корея) — 186,11
9. Юхана Йокои (Япония) — 176,93
10. Ли Хэ Ин (Корея) — 171,32
11. Леа Серна (Франция) — 170,33
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