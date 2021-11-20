Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции.

В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и упала при заходе на четверной лутц. Она получила за прокат 151,75 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка — Алена Косторная, которая упала с тройного акселя. За короткую и произвольную она набрала 221,85 балла.

Замкнула тройку Вакаба Хигучи из Японии (204, 91). Она успешно приземлила тройной аксель и получила за произвольную программу 141,04 балла.

Ксения Синицына набрала 198,76 балла за оба выступления и заняла четвертое итоговое место.

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 151,75

2. Алена Косторная (Россия) — 145,41

3. Вакаба Хигути (Япония) — 141,04

4. Мэрайя Белл (США) — 129,98

5. Карен Чен (США) — 129,33

6. Ксения Синицына (Россия) — 128,87

7. Юхана Йокои (Япония) — 124,61

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,31

9. Пак Юн Чун (Корея) — 119,11

10. Ли Хэ Ин (Корея) — 108,14

11. Леа Серна (Франция) — 107,58

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69

2. Алена Косторная (Россия) — 221,85

3. Вакаба Хигути (Япония) — 204,91

4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76

5. Карен Чен (США) — 194,00

6. Мэрайя Белл (США) — 190,79

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 186,65

8. Пак Юн Чун (Корея) — 186,11

9. Юхана Йокои (Япония) — 176,93

10. Ли Хэ Ин (Корея) — 171,32

11. Леа Серна (Франция) — 170,33