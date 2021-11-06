Щербакова победила на этапе «Гран-при» в Италии, Хромых — вторая
Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» в Италии.
В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 236,78 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка — Майя Хромых, которая прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе. За короткую и произвольную она набрала 226,35 балла.
Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии, которая лидировала после короткой программы (219,05).
Россиянка Софья Самодурова набрала 180,59 баллов за оба выступления и заняла седьмое итоговое место.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Gran Premio d'Italia
Женщины
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 236,78
2. Майя Хромых (Россия) — 226,35
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05
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