Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» в Италии.

В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 236,78 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка — Майя Хромых, которая прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе. За короткую и произвольную она набрала 226,35 балла.

Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии, которая лидировала после короткой программы (219,05).

Россиянка Софья Самодурова набрала 180,59 баллов за оба выступления и заняла седьмое итоговое место.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Gran Premio d'Italia

Женщины

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 236,78

2. Майя Хромых (Россия) — 226,35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05