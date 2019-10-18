Щербакова планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе на этапе «Гран-при» в США

Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя Анна Щербакова планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе, это следует из ее заявки с планируемым контентом в программах на сайте ISU.

Фигуристка настроена исполнить четверной лутц сольно и в каскаде с тройным тулупом. Отметим, что пока на международных соревнованиях Щербаковой подобное не удавалось, однако на этапе Кубка России в в Йошкар-Оле ей удалось приземлить два четверных лутца.

Короткую программу на турнире женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.