Щербакова планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Китае

Действующая чемпионка России Анна Щербакова не стала менять набор и расстановку прыжков в программах на китайском этапе серии «Гран-при» по сравнению с победным для нее этапом в США.

Первыми элементами произвольной программы 15-летняя фигуристка планирует исполнить четверной лутц сольно, а также в каскаде с тройным тулупом. На американском этапе серии Щербакова за два этих прыжковых элемента с учетов бонусов получила 33,45 балла.

Россиянка получила восьмой стартовый номер в короткой программе и выйдет на лед 8 ноября в 13:10 по москоскому времени.