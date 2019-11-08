На «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) завершилась короткая программа у женщин.

На первом месте россиянка Анна Щербакова. Ее результат — 73,51 балла.

Второй стала японка Сатоко Мияхира (68,91). На третьей позиции американка Эмбер Гленн (67,69).

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева допустила падение и оказалась лишь на четвертом месте (65,57). Ее соотечественница Софья Самодурова -на пятом месте (63,99).

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91

3. Эмбер Гленн (США) — 67,69

4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57

5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99

6. Марин Хонда (Япония) — 61,73