ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Щербакова ответила на челлендж Овечкина и выполнила упражнения с клюшкой

20:02
Анна Щербакова. Фото Instagram
Анна Щербакова. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в челлендже хоккеиста Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» предложил задание, в рамках которого нужно сделать максимально возможное количество выпадов клюшкой за 45 секунд.

Щербакова сделала 111 выпадов. Овечкину удался 91.

«У меня получилось 111 раз за 45 секунд, а сколько получится у вас? (Коньки надевать необязательно) Вместо клюшки можно использовать любую палку, как и у меня», — написала Щербакова в Instagram.

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