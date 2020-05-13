Щербакова ответила на челлендж Овечкина и выполнила упражнения с клюшкой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в челлендже хоккеиста Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» предложил задание, в рамках которого нужно сделать максимально возможное количество выпадов клюшкой за 45 секунд.

Щербакова сделала 111 выпадов. Овечкину удался 91.

«У меня получилось 111 раз за 45 секунд, а сколько получится у вас? (Коньки надевать необязательно) Вместо клюшки можно использовать любую палку, как и у меня», — написала Щербакова в Instagram.