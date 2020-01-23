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Щербакова откроет последнюю разминку в короткой программе на ЧЕ, Трусова выступит предпоследней

20:02
23 января. Грац. (слева направо) Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 23 января. Грац. Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
23 января. Грац. (слева направо) Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В австрийском Граце прошла жеребьевка короткой программы чемпионата Европы. Все три россиянки — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — выступят в последней разминке.

Щербакова (18:23 мск) откроет последнюю разминку, сразу за ней выступит Косторная (18:30 мск), Трусова (18:49 мск) выйдет на лед предпоследней.

Отметим, что вместе с россиянками в последнюю разминку попали немка Николь Шотт, Екатерина Рябова из Азербайджана и Алексия Паганини из Швейцарии, которая закроет короткую программу.

Короткую программу одиночницы представят в пятницу, 24 января, произвольную — в субботу, 25 января.

23&nbsp;ноября. Грац. Александра Трусова, Алена Косторная и&nbsp;Анна Щербакова готовятся к&nbsp;старту на&nbsp;европейском чемпионате.

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