Щербакова откроет последнюю разминку в короткой программе на ЧЕ, Трусова выступит предпоследней

В австрийском Граце прошла жеребьевка короткой программы чемпионата Европы. Все три россиянки — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — выступят в последней разминке.

Щербакова (18:23 мск) откроет последнюю разминку, сразу за ней выступит Косторная (18:30 мск), Трусова (18:49 мск) выйдет на лед предпоследней.

Отметим, что вместе с россиянками в последнюю разминку попали немка Николь Шотт, Екатерина Рябова из Азербайджана и Алексия Паганини из Швейцарии, которая закроет короткую программу.

Короткую программу одиночницы представят в пятницу, 24 января, произвольную — в субботу, 25 января.