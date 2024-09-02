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Щербакова опубликовала фотографию со школьной линейки

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Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию со школьной линейки.

«Всех с новым учебным годом», — подписала изображение спортсменка, добавив эмодзи «школьный звонок».

18 июля фигуристка рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.

Анна Щербакова
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