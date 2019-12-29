Двукратная чемпионка России Анна Щербакова подвела итоги выступления в этом календарном году.

— Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России. И это второй раз, когда я в нем участвую, — написала Щербакова в Instagram. — Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего еще приятнее результат.

Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня.

И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой теплый прием, несмотря на «минус 30». Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! СПАСИБО!

Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьей, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам.