Щербакова — об итогах чемпионат России: «На этот раз мне было намного волнительнее»
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова подвела итоги выступления в этом календарном году.
— Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России. И это второй раз, когда я в нем участвую, — написала Щербакова в Instagram. — Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего еще приятнее результат.
Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня.
И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой теплый прием, несмотря на «минус 30». Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! СПАСИБО!
Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьей, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам.
Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась Чемпионатом России??? И это второй раз, когда я в нём участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат)? Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также 3 четверных прыжка в произвольной, и мы справились!?? Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня??? И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на -30?? Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию!?? СПАСИБО! Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьёй, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю?? И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам???