Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась в адрес своего тренера Этери Тутберидзе.

— Этери Тутберидзе — трудолюбивая и достигает своих целей. Этому, наверное, она и нас учит. Я считаю, что я боец. На льду надо больше проявлять характер и бороться за каждый элемент. Этому меня тренеры учат. Чтобы никогда на льду не вылезала такая «спокойная девочка». Да, я хрупкая и небольшая, но при этом на льду стараюсь показывать все, как полноценный взрослый фигурист. Для меня это важно, чтобы это видели, а не просто что маленькая девочка вышла на лед.

Сейчас я тренирую четверные лутц и флип. Лутц уже стоит в программе, флип пока на стадии тренировки. Мне очень нравится работать над прыжками, это адреналин, ощущение полета.