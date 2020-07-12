Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала победу Этери Тутберидзе в номинации Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший тренер».

— Прежде всего, это очень сильный человек, который умеет ставить перед собой цели и добиваться их, — приводит ФФККР слова Щербаковой. — В этом, я думаю, ей помогает безграничная любовь к своему делу, к фигурному катанию, которую она также передает своим ученикам. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена.

Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Я катаюсь в ее команде восьмой год и хочу сказать огромное спасибо за работу со мной и за все, чему меня научили.