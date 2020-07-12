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Щербакова — о получении Тутберидзе награды ISU: «Это очень сильный человек, который умеет ставить цели и добиваться их»

09:52
Этери Тутберидзе и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала победу Этери Тутберидзе в номинации Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший тренер».

— Прежде всего, это очень сильный человек, который умеет ставить перед собой цели и добиваться их, — приводит ФФККР слова Щербаковой. — В этом, я думаю, ей помогает безграничная любовь к своему делу, к фигурному катанию, которую она также передает своим ученикам. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена.

Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Я катаюсь в ее команде восьмой год и хочу сказать огромное спасибо за работу со мной и за все, чему меня научили.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5039-anna-shcherbakova-eteri-tutberidze-ochen-sil-nyj-chelovek-kotoryj-umeet-stavit-pered-soboj-tseli-i-dobivat-sya-ikh.html

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