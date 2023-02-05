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Сегодня, 17:12

Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards

Иван Шитик
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards.

Победу в этой категории одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен из США.

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходит в Цюрихе 5 февраля.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова
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