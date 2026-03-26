Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Щербакова назвала победу на ЧМ-2021 реализацией детской мечты

Павел Лопатко

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями от своей победы на чемпионате мира 2021 года.

«Я не раз уже говорила, что не мечтала об Олимпийских играх, пока они не стали для меня уже реальным событием. А вот о чемпионате мира я как раз мечтала, в детстве именно он казался мне вершиной спортивного успеха. И в тот момент, когда я увидела, что выиграла, у меня словно детская мечта в реальность превратилась», — цитирует 21-летнюю Щербакову ТАСС.

Чемпионат мира в 2021 году проходил в Стокгольме на фоне коронавирусных ограничений. В 2020 году аналогичный турнир отменили.

В 2022 году россиянка победила на Олимпийских играх в Пекине и на чемпионате Европы.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анна Щербакова
Читайте также
«Речь о сплетнях, но они существуют». Фанаты Синнера возмущены слухами об измене и новой девушке Янника
Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане
Трусова подняла на ноги трибуны, сказала спасибо сыну и пообещала наградить себя чипсами за золото. Что случилось на мемориале Тена 
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плющенко указал на главную слабость российских фигуристов: «Словно ходим, а не бежим»

Трусова и Ягудин выступят в финале «Битвы школ»
Новости
RSS RSS
Все новости