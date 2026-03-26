Щербакова назвала победу на ЧМ-2021 реализацией детской мечты

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась воспоминаниями от своей победы на чемпионате мира 2021 года.

«Я не раз уже говорила, что не мечтала об Олимпийских играх, пока они не стали для меня уже реальным событием. А вот о чемпионате мира я как раз мечтала, в детстве именно он казался мне вершиной спортивного успеха. И в тот момент, когда я увидела, что выиграла, у меня словно детская мечта в реальность превратилась», — цитирует 21-летнюю Щербакову ТАСС.

Чемпионат мира в 2021 году проходил в Стокгольме на фоне коронавирусных ограничений. В 2020 году аналогичный турнир отменили.

В 2022 году россиянка победила на Олимпийских играх в Пекине и на чемпионате Европы.