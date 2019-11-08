Щербакова намерена работать над качеством прыжковых элементов

Российская фигуристка Анна Щербакова, показавшая лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае, отметила, что ей нужно больше работать над качеством прыжков.

— Очень приятно, что меня здесь так поддерживают, — цитирует ТАСС Щербакову. — Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написали очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают. Это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо — точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом.

В целом я довольна. У меня получились все элементы, прыжки, но довольна я только тем, что они сделаны, пока надо больше работать над их качеством".

Нельзя сказать, что очень тяжело, — ответила фигуристка на вопрос о том, трудно ли ей адаптироваться к часовым поясам. — Конечно, есть какие-то проблемы, но я стараюсь больше отдыхать перед соревнованиями, чтобы не было сонного состояния.