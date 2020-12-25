Щербакова надеется, что чемпионат мира в Стокгольме не отменят

Анна Щербакова, лидирующая после короткой программы на чемпионате России в Челябинске, выразила надежду, что чемпионат мира 2021 года в Стокгольме все-таки состоится и его не отменят как чемпионат Европы в Загребе.

— Нельзя говорить, что это (отмена международных стартов) не сказывается на нашей мотивации — когда нет соревнований, мы расстраиваемся. Нам повезло, что у нас соревнования есть. Надеюсь, что чемпионат мира не отменят, — цитирует ТАСС Щербакову.

Отметим, что чемпионат мира в Стокгольме должен стать для Щербаковой первым в карьере.