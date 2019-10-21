Щербакова на Skate America исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания
16:45
Российская фигуристка Анна Щербакова установила мировой рекорд на этапе серии «Гран-при» Skate America в Лас Вегасе. Действующая чемпионка России исполнилаа каскад из четверного лутца и тройного тулупа и набрала за него 18,66 балла.
Предыдущий рекорд принадлежал также российской фигуристке Александре Трусовой — она набрала 16,41 балла за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.
Напомним, что Щербакова одержала победу на Skate America. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x— SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019
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