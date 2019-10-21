Щербакова на Skate America исполнила самый дорогой элемент в истории женского катания

Российская фигуристка Анна Щербакова установила мировой рекорд на этапе серии «Гран-при» Skate America в Лас Вегасе. Действующая чемпионка России исполнилаа каскад из четверного лутца и тройного тулупа и набрала за него 18,66 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал также российской фигуристке Александре Трусовой — она набрала 16,41 балла за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.

Напомним, что Щербакова одержала победу на Skate America. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.