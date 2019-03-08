Щербакова на 0,37 балла опережает Трусову после короткой программы на юниорском ЧМ в Хорватии

Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 14-летняя спортсменка получила за свой прокат 72,86 балла.
Еще одна представительница России Александра Трусова идет 2-й (72,49). Третье место занимает американка Тинь Цуй (67,69). Россиянка Ксения Синицына располагается на 4-й строчке (66,52).
Фигурное катание
Загреб (Хорватия)
Юниорский чемпионат мира
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) - 72,86
2. Александра Трусова (Россия) - 72,49
3. Тинь Цуй (США) - 67,69
4. Ксения Синицына (Россия) - 66,52
5. Ханна Харрелл (США) - 62,68
6. Юна Сирайва (Япония) - 62,08
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