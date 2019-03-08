Щербакова на 0,37 балла опережает Трусову после короткой программы на юниорском ЧМ в Хорватии

Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 14-летняя спортсменка получила за свой прокат 72,86 балла.

Еще одна представительница России Александра Трусова идет 2-й (72,49). Третье место занимает американка Тинь Цуй (67,69). Россиянка Ксения Синицына располагается на 4-й строчке (66,52).

Фигурное катание

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) - 72,86

2. Александра Трусова (Россия) - 72,49

3. Тинь Цуй (США) - 67,69

4. Ксения Синицына (Россия) - 66,52

5. Ханна Харрелл (США) - 62,68

6. Юна Сирайва (Япония) - 62,08

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