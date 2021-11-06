Щербакова: «Могли усложнить программу, но решили пока сконцентрироваться на чистом прокате»

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на этапе «Гран-при» в Италии.

«Я довольна своим прокатом сегодня, но не должно быть таких ошибок, как в короткой программе. Она всегда должна быть чистой.

Когда я приехала в Италию, каждый прокат шел у меня хорошо. Мы могли усложнить программу, но решили пока сконцентрироваться на чистом прокате этой программы. Рада, что получилось воплотить результаты тренировки на практике», — сказала Щербакова.

В произвольной программе Щербакова чисто исполнила четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 236,78 балла.