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Щербакова: «Могли усложнить программу, но решили пока сконцентрироваться на чистом прокате»

Щербакова заявила, что довольна прокатом произвольной программы на «Гран-при Италии»
19:17
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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала победу на этапе «Гран-при» в Италии.

«Я довольна своим прокатом сегодня, но не должно быть таких ошибок, как в короткой программе. Она всегда должна быть чистой.

Когда я приехала в Италию, каждый прокат шел у меня хорошо. Мы могли усложнить программу, но решили пока сконцентрироваться на чистом прокате этой программы. Рада, что получилось воплотить результаты тренировки на практике», — сказала Щербакова.

В произвольной программе Щербакова чисто исполнила четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 236,78 балла.

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Сергей Федоров все материалы автора
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