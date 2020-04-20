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Щербакова, Косторная и Трусова обошли Загитову в рейтинге ISU

20 апреля 2020, 23:47
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поднялась на третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), информирут пресс-служба организации.

Щербакова в прошедшем сезоне стала серебряным призером финала серии Гран-при, в активе 16-летней россиянки по итогам сезона оказался 2841 балл. Лидирует японка Рика Кихира (4171), второе место занимает американка Брэди Теннелл (3133).

Россиянка Александра Трусова занимает четвертое место (2774), чемпионка Европы Алена Косторная — шестое (2760), олимпийская чемпионка Алина Загитова опустилась со второй на восьмую строчку (2666). Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (2414), Елизавета Туктамышева стала 11-й (2372), Евгения Медведева — 13-я (2192).

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