Щербакова исполнила сложное вращение на льду после травмы

Российская фигуристка Анна Щербакова исполнила сложный элемент на льду, восстановившись после травмы.

В своем Telegram-канале 20-летняя спортсменка опубликовала видео, на котором выполняет вращение.

«Вспоминаю потихоньку», — написала Щербакова.

18 июля фигуристка рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.