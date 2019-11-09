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Щербакова исполнила два четверных лутца в произвольной программе в Китае и вышла в финал «Гран-при»

13:27
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Россиянка Анна Щербакова сделала два четверных лутца в произвольной программе на «Гран-при» в Китае. Она набрала 152,53 балла за произвольную программу (226,04 суммарно) и выиграла «Гран-при» в Китае.

Фигуристка в произвольной программе начала с каскада четверной лутц+тройной тулуп (получила недокрут на первом прыжке), затем одиночный четверной лутц, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.

Ранее Щербакова стала первой на этапе в США и, таким образом, вышла в финал «Гран-при».

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