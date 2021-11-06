Щербакова исполнила четверной флип в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на этапе серии «Гран-при» в Италии.

17-летняя фигуристка прыгнула четверной флип, тройной флип в каскаде с тройным тулупом, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Она получила за произвольную программу 165,05 балла. По сумме выступлений она набрала 236,78 балла.