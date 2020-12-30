Щербакова: «Иногда чувствую себя ребенком, не могу приять важное решение»

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, что все еще испытывает проблемы с принятием важных решений.

— То, что мне 16 сейчас, абсолютно осознаю. Нет ощущения сейчас, что я все еще маленький ребенок, — сказала Щербакова в интервью Первому каналу. — Конечно, иногда все еще чувствую себя ребенком — я еще не живу отдельно, полностью не решаю все свои вопросы. Никогда не могу сама принять какое-то важное решение, всегда 10 раз со всеми посоветуюсь, с мамой, папой, пока они свое мнение не выскажут, мне очень тяжело решение принять. Даже если это какие-то очень простые вопросы — выбрать одно из двух. Всегда нужно мнение со стороны. А так, наверное, чувствую себя довольно осознанно и на свой возраст.