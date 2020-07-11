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Щербакова и Медведева не получили приз ISU Skating Awards

11 июля 2020, 19:00
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Были определены победители первой в истории премии ISU Skating Awards, которая будет вручаться лучшим фигуристам по итогам сезона.

Победу в номинации «Самый ценный фигурист» одержал Юдзуру Ханю (Япония).

Победу в номинации «Лучшая программа» одержали Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция). Также на премию претендовали Евгения Медведева (Россия).

В номинации «Лучший костюм» победу одержали Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США). Также на премию претендовала Анна Щербакова (Россия).

В номинации «Лучший хореограф» приз получила Ше-Линн Бурн (Канада).

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию канадец Курт Браунинг получил премию ISU Skating Awards за достижения в спорте.

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