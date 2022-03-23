Щербакова и Кондратюк будут капитанами команд на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк станут капитанами команд на Кубке Первого канала, который пройдет 25-27 марта в Саранске, сообщили в эфире телеканала. Спортсмены будут разделены на две команды: «Красная Машина» и «Время Первых».

В первый день турнира состоится прыжковый фестиваль. На следующий день фигуристы представят короткие программы, а на третий — произвольные.

Состав участников:

девушки — Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

мужчины — Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

танцы на льду — Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин

парное катание — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.