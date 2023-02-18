Гончаров: «Канадский композитор Бле положительно отзывался о России»

Танцевальная пара Анна Щербакова и Егор Гончаров после победы на первенстве России среди юниоров рассказали о переписке с канадским композитором и пианистом Жаном-Мишелем Бле.

«Благодарность от Бле в социальных сетях — это было о-очень неожиданно. Мы были с Егором немного в шоке. Егор даже с ним немного переписывался. Мы поблагодарили Жана-Мишеля за то, что можем кататься под прекрасную композицию. Мы писали на английском, а он отвечал на русском. Переписка длилась несколько дней!» — цитирует Sport24 Щербакову.

«Благодарны ему за прекрасную музыку. Желаю ему дальше писать такие произведения. В мире ситуация наряженная, но, несмотря на это, канадец написал нам, российским фигуристам, он был рад, положительно отзывался о России. Это было очень удивительно. И приятно», — добавил Гончаров.