261,87 балла! Фантастический результат Щербаковой

Действующая чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на чемпионате страны.

Она начала прокат с каскада четверной лутц+тройной тулуп, затлем сделала четверной флип с помаркой, двойной аксель, четверной лутц, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.

Щербакова набрала за свой прокат 181,94 балла и 261,87 по сумме — это лучшие показатели в истории, но они не будут засчитаны как мировой рекорд — и занимает промежуточное первое место.

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