Щербакова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе на турнире в Бергамо
20:17
Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. 15-летняя спортсменка в том числе выполнила четверной лутц, каскад тройной флип + тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также тройной лутц.
Щербакова набрала 218,20 балла по сумме двух программ — она занимает промежуточное первое место.
Anna SHCHERBAKOVA's costume change? #LombardiaTrophy2019 pic.twitter.com/VqheB9B3pZ— Virginia ~all Kihira ??? (@quadLz) September 14, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...