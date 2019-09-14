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Щербакова чисто исполнила четверной лутц в произвольной программе на турнире в Бергамо

20:17
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Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. 15-летняя спортсменка в том числе выполнила четверной лутц, каскад тройной флип + тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также тройной лутц.

Щербакова набрала 218,20 балла по сумме двух программ — она занимает промежуточное первое место.

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