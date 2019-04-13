Счастливая Туктамышева в кокошнике. Фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новой фотографией в своем Инстаграме после выступления на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке. На нем спортсменка позирует в кокошнике.

22-летняя фигуристка одержала победу в произвольной программе, набрав 153,89 балла. В короткой программе Туктамышева заняла второе место.

Сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира, уступив США и Японии.

Фантастический прокат Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ