«Счастлива, что они к этому пришли». Реакция Тарасовой на переход Медведевой к Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Евгении Медведевой вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

— Я очень рада. Считаю, это единственно верное решение, — сказала Тарасова. — И счастлива, что они к нему пришли. (Артем Калинин)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.