«Счастлива, что они к этому пришли». Реакция Тарасовой на переход Медведевой к Тутберидзе
12:22
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Евгении Медведевой вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.
— Я очень рада. Считаю, это единственно верное решение, — сказала Тарасова. — И счастлива, что они к нему пришли. (Артем Калинин)
Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.
В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.
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Медведева и Тутберидзе: чего добьется фигуристка у своего тренера?
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