Сборная России выиграла медальный зачем ЧМ по фигурному катанию

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Российские фигуристы завоевали пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.

Второй стала команда США (1, 0, 2). Третье место поделили команды Китая и Франции (по одной золотой медали).

Напомним, россиянка Алина Загитова победила в женском одиночном катании. Серебро завоевали спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Бронза у Евгении Медведевой и спортивной пары Наталья Забияко/Александр Энберт​.