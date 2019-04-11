Сборная России в национальных головных уборах перед стартом командного ЧМ. Фото

Сборная России по фигурному катанию сделала общее фото перед командным чемпионатом мира в японской Фукуоке.

Турнир пройдет с 11 по 14 апреля. На фотографии, которую выложил Александр Энберт, позируют Софья Самодурова, Наталья Забияко и Елизавета Туктамышева в кокошниках, а также Александр Самарин и Андрей Лазукин в национальных головных уборах.

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