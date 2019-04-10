Сборная России по фигурному катанию на банкете перед командным ЧМ. Фото

Сборная России по фигурному катанию посетила банкет перед командным чемпионатом мира в японской Фукуоке. Турнир пройдет с 11 по 14 апреля. В частности, на мероприятии присутствовали тренер Алексей Мишин, а также фигуристы Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Александр Самарин, Андрей Лазукин, Александр Энберт, Наталья Забияко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
WTT opening banquet, the most good-looking team) pic.twitter.com/sDfM4htCqx– let`s talk (@00LT) 10 апреля 2019 г.
WTT team Mishin at opening banquet. Papa Mishin is super elegant! pic.twitter.com/4ZWWnO49Tq– let`s talk (@00LT) 10 апреля 2019 г.
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