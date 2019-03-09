Савосин завоевал серебро на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Российский фигурист Роман Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. 19-летний спортсмен набрал 229,28 балла по сумме двух программ, при этом выиграв произвольную с результатом 150,95.

Золото завоевал американец Томоки Хиватаси (230,32), бронзу - итальянец Даниэль Грассль (224,67). Еще один россиянин Петр Гуменник стал 10-м (212,14).

Фигурное катание

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Мужчины

Итог

1. Томоки Хиватаси (США) - 230,32

2. Роман Савосин (Россия) - 229,28

3. Даниэль Грассль (Италия) - 224,67

4. Артур Даниэлян (Россия) - 220,68

5. Стефен Гоголев (Канада) - 220,66

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 219,91...

10. Петр Гуменник (Россия) - 212,14

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