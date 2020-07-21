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Савченко прыгнула четверной тулуп на удочке. На прошлой неделе она пробовала тройной аксель

18:11
Алена Савченко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алена Савченко. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в парном катании Алена Савченко исполнила на тренировке четверной тулуп на удочке. Видео попытки она выложила на своей странице в Instagram.

— Работа над достижением новых мечтаний. Люблю бросать вызов самой себе, — написала Савченко.

На прошлой неделе 36-летняя фигуристка совершила попытку тройного акселя — тоже на удочке. Савченко является 6-кратной чемпионкой мира в парном катании, а также 4-кратной чемпионкой Европы. В 2018 году она выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане.

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