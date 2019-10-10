Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва вместе с супругом Андреем Депутатом открыла школу фигурного катания в Балашихе, и после благотворительного мастер-класса рассказала «СЭ», что за ощущения может подарить благотворительность, как одна поездка в метро может оказаться для фигуриста фатальной и о том, почему Александре Трусовой можно переходить в мужское катание.

— Сашу Трусову можно выставить на мужской чемпионат мира и она вполне способна даже в тройку там попасть, — сказала Боброва.

— Болельщики вовсю шутят, что ей нужно переходить в мужское катание.

— У нас шутки другие, что у нее столько попаданий в Книгу рекордов Гиннеса и она вполне может стать первой чемпионкой мира в мужском катании. Но конечно это мы по доброму шутим. Она у нас большая молодец!

— Однако практически с самого начала ее выступлений в юниорах, она постоянно удивляла. Четыре четверных — это предел дальше которого по эмоциям ничего не может быть?

— Такой же сложности программой от соревнования к соревнованию. Один раз можно откататься, но для того, чтобы делать это постоянно, нужна невероятная форма, чего я всем пожелаю. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Бобровой здесь